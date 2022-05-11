Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Матч Украины с Боруссией М рассудит интернациональная бригада арбитров
Поединок начнется в 21:45
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
На сегодняшнем контрольном матче сборной Украины против "Боруссии" Менхенгладбах будет работать интернациональная судейская бригада.
Главным арбитром выступит авторитетный немецкий судья Даниэль Зиберт. На линиях ему будут ассистировать соотечественники Марк Борщ и Маркус Шуллер. В роли четвертого арбитра выступит украинец Денис Шурман.
Поединок пройдет в Менхенгладбахе на стадионе "Боруссия Парк" и начнется в 21.45 по киевскому времени. Добавим, что на нашем сайте будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.
Популярное сейчас
- Сегодня Аякс может стать чемпионом Нидерландов. Это облегчит путь Динамо (Киев) в квалификации ЛЧ
- Стало известно, что произошло с защитником Барселоны, который потерял сознание на поле
- Холанд едет в Манчестер, Ливерпуль не сдается, большая реформа ЛЧ. Главные новости за 10 мая
- Боруссия М - Украина: где и когда смотреть контрольный матч сборной
- На бухло деньги есть. Украинская модель Playboy рассказала, как Милевский требовал бесплатный суп
- Киевский ресторан готовит оригинальную акцию ко дню смерти путина. ФОТО
Новости по теме
- 23:54 Украинские Сборная Украины потренировалась в Германии - два игрока с командой не прилетели
- 20:00 Украинские Петраков: Ярмоленко сказал, что приедет в сборную 23-го числа с Миколенко - выходные ему не нужны
- 09:43 Прогнозы на футбол Боруссия М - Украина. Анонс и прогноз товарищеского матча на 11 мая 2022