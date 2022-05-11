Матч Украины с Боруссией М рассудит интернациональная бригада арбитров

На сегодняшнем контрольном матче сборной Украины против "Боруссии" Менхенгладбах будет работать интернациональная судейская бригада.

Главным арбитром выступит авторитетный немецкий судья Даниэль Зиберт. На линиях ему будут ассистировать соотечественники Марк Борщ и Маркус Шуллер. В роли четвертого арбитра выступит украинец Денис Шурман.

Поединок пройдет в Менхенгладбахе на стадионе "Боруссия Парк" и начнется в 21.45 по киевскому времени. Добавим, что на нашем сайте будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.