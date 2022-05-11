Сборная Украины проведет контрольный матч с клубом Серии А - источник

Национальная сборная Украины узнала следующего спарринг-партнера, с которым сыграет перед плей-офф квалификации на чемпионат-мира 2022 в Катаре.

Подопечные Александра Петракова проведут товарищеский матч против "Эмполи", сообщает ТаТоТаке. Контрольный поединок состоится 17 мая. Будущий соперник сборной Украины занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата Италии.

В частности, источник отмечает, что среди претендентов также был еще один клуб Серии А "Удинезе". Также по информации источника, сборная Украины сыграет еще два контрольных поединка.

Сегодня,11 мая, сине-желтые проведут первый спарринг против "Боруссии" М в рамках тренировочного сбора. Напомним, ранее стало известно, что национальная команда встретится с хорватским клубом "Риека".