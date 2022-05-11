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Экс-защитник сборной Украины: Петракова можно сравнить с Зеленским

Национальная сборная Украины
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Артем Федецкий дал оценку тренеру сине-желтых

Экс-защитник сборной Украины: Петракова можно сравнить с Зеленским

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший защитник сборной Украины Артем Федецкий оценил работу Александра Петракова на должности главного тренера национальной команды. Также экс-футболист поделился мыслями о предстоящей игре сине-желтых с "Боруссией" М.

"Петраков очень искренний человек, очень открытый. Он очень сильный мотиватор. Знаете, есть такие тренеры, которые разделяют тренеров и игроков. Петракова можно сравнить с Зеленским. Президент Украины объединил нашу нацию и народ, который хочет жить в свободной стране.

Тем не менее Петраков должен достучаться до футболистов, чтобы они сконцентрировались на матчах сборной Украины.

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Немного было сборных, которые играли с клубами. "Боруссия" - очень хорошая команда, она на хорошем счету в Бундеслиге. Немцы любят играть чётко и по сценарию. А сборная Украины может преподнести им сюрприз. Не думаю, что Петраков будет делать категорические выводы после этого матча.

Только футболист одел футболку сборной - всё. Нужно побеждать. Ты играешь за страну, болельщиков. Другого не может быть", — подытожил Федецкий.

Напомним, матч пройдет сегодня, 11 мая, в Германии на стадионе "Боруссия Парк" и начнётся в 21:45.

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В статье: Артем Федецкий Украина Боруссия (Менхенгладбах) Александр Петраков
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Источник:
ТК Футбол

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