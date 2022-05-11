Боруссия М - Украина 1:2. Браво, дебютанты

В принципе, матчи клубов и национальных сборных - вещь хоть и редкая, но все же встречающаяся в природе. Важен контекст. Иногда эти разного рода команды играют в рамках торжественного события, иногда просто из-за невозможности найти другого оппонента. Матч "Боруссии" Менхенгладбах и Украины также имел свой повод - войну. Из-за событий 24-го февраля, украинская сборная, как и весь отечественный футбол в целом, выпали из мирового пространства и только сейчас, очень мелкими шажками они туда возвращаются. Потому в экстренном порядке "сине-желтым" приходится догонять график.

Гладбах, или "жеребят", как мы будем часто их называть из-за милоты данного прозвища, можно считать неплохим соперником. Александр Петраков справедливо отметил, что команда играет по схожей схеме с Шотландией, которая будет ждать "сине-желтых" первого июня. Помимо этого, коллектив Хюттера умеет в прессинг, что также должно было помочь Украине.

С учетом проблем (травмы Цыганкова и Гуцуляка, отсутствие легионеров) состав Петракова был вполне предсказуем. Александр Васильевич сделал ставку на классику наших дней - 4-2-3-1, два опорника, фланги, столб в нападении. Еще в анонсе мы говорили, что основная проблема будет на правом фланге атаки, где из-за разного рода проблем (смотри выше) не оставалось профильных футболистов, потому туда формально поставили Шапаренко. Правда его часто можно было увидеть в центре.

Еще одна вещь, довольно четко предсказанная нами ранее - это голы. Мы говорили, что ни "Боруссия", ни Украина в текущих условиях и после долгой паузы, не смогут качественно сыграть сзади, что приведет к голам и моментам. Так и случилось. Первыми отличились "сине-желтые". Шикарный дебют произошел у Мудрика, который воспользовался передачей Беседина, прокинул мимо Зоммера и пробил в пустые. Хо-ро-шо. Юный вингер в целом был заметнее других, и в конце тайма имел все шансы записать на свой счет ассист - увы, с его передачи выход 1 на 1 не реализовал Шапаренко.

Однако атаки отдельно, ошибки в обороне отдельно. Такие во время высокого прессинга "жеребят" случались, и одна из них (ошибок) привела к пропущенному. Конопля отдал точно в ноги сопернику в районе своей штрафной - Носс не простил. 1:1. Так команды и ушли отдыхать.

Если в перерыве Ади Хюттер сумел сменить большую часть своих исполнителей, то Александр Петраков провел лишь три замены. Наш наставник брал не количеством, но все равно получилось интересно. Буяльский уступил место Бондарю, и вместе со свеженьким Поповым и не совсем свежим Матвиенко организовал триумвират в обороне. Где Забарный? А он справа бегал латералем. Такой вот эксперимент. Правда тактическая схема не изменила суть - на поле ярче других смотрелся Мудрик, который и в зоны забегал на скорости, и отдавал, и сам пробивал. Да, счет не менялся, но старания Михаила не должны были пройти незамеченными.

В теории, большее количество замен должно было сыграть на руку Гладбаху, однако нельзя сказать, что на финальном отрезке "сине-желтые" смотрели хуже. Хватало проблем у своих ворот во время высокого прессинга, однако до откровенного пожара дошло всего раз. Еще один ученик де Дзерби, Валерий Бондарь, обрезался возле штрафной, однако в отличие от Носса, Беннетс ударил сильно выше. Где "Боруссия" пыталась взять прессингом, Украина отвечала дерзостью. А как иначе назвать, когда за один вечер отличаются два дебютанта? Вышедший на замену Пихаленок отблагодарил Петракова за оказанное доверие, нанеся точный удар левой из-за пределов штрафной. Хо-ро-шо.

2:1. Украина в первом контрольном матче 2022-го года побеждает "Боруссию" из Менхенгладбаха. Как итог, добротный перформанс, пускай и не без ошибок, для исправления которых время еще есть. Будем надеяться, что Александр Петраков качественно выполнит свою часть работы.

Контрольный матч

11 мая, Менхенгладбах, стадион "Боруссия-Парк"

"Боруссия" М - Украина 1:2

Голы: Носс 14 - Мудрик 9, Пихаленок 82

"Боруссия" М: Зоммер (Зиппель 46) - Гинтер (Лайнер 46), Фридрих (Бенсебаини 46), Эльведи (Мюсель 69) - Скалли, Райц, Хофманн (Коне 46), Херрманн (Нетц 46) - Носс (Нойхаус 46), Штиндль (Беннетс 46) - Плеа (Эмболо 46)

Украина: Бущан (Ризнык 46) - Конопля (Попов 46), Забарный, Матвиенко, Караваев - Сидорчук, Степаненко (Пихаленок 75) - Шапаренко (Сирота 79), Буяльский (Бондарь 46), Мудрик (Булеца 69) - Беседин (Гармаш 69)