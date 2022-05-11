Боруссия Менхенгладбах – Украина. 1:2. Ещё один дебютант забивает! – Видео

Украина выходит вперед в товарищеском матче против "Боруссии" Менхенгладбах благодаря голу Александра Пихаленка. Сегодня они с Мудриком в своих первых же матчах за национальную команду забили дебютные голы.

82' Александр Пихаленок – 1:2.