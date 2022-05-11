Национальная сборная Украины
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Боруссия Менхенгладбах – Украина. 1:2. Ещё один дебютант забивает! – Видео
Пихаленок выводит Украину вперед
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украина выходит вперед в товарищеском матче против "Боруссии" Менхенгладбах благодаря голу Александра Пихаленка. Сегодня они с Мудриком в своих первых же матчах за национальную команду забили дебютные голы.
82' Александр Пихаленок – 1:2.
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