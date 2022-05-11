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Боруссия Менхенгладбах – Украина. 1:2. Дебютанты решили исход встречи – Видео обзор
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Фото: Getty Images
Сборная Украины в товарищеском матче на Боруссия Парк обыграла менхенгладбахскую "Боруссию" (2:1). Голы забивали дебютанты первой команды Михаил Мудрик и Александр Пихаленок.
Голы:
9' Михаил Мудрик – 0:1.
14' Конор Носс – 1:1.
82' Александр Пихаленок – 1:2.
Первый тайм:
Второй тайм:
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