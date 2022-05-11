  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Боруссия Менхенгладбах – Украина. 1:2. Дебютанты решили исход встречи – Видео обзор
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Боруссия Менхенгладбах – Украина. 1:2. Дебютанты решили исход встречи – Видео обзор

Национальная сборная Украины
Обновлено
(1 голосов)

Молодежь мотивирована

Боруссия Менхенгладбах – Украина. 1:2. Дебютанты решили исход встречи – Видео обзор

Фото: Getty Images

Новина українською

Сборная Украины в товарищеском матче на Боруссия Парк обыграла менхенгладбахскую "Боруссию" (2:1). Голы забивали дебютанты первой команды Михаил Мудрик и Александр Пихаленок.

Голы:

9' Михаил Мудрик – 0:1.

14' Конор Носс – 1:1.

82' Александр Пихаленок – 1:2.

Первый тайм:

Второй тайм:

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украина Боруссия (Менхенгладбах)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде