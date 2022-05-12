Александр Петраков: Это контрольный матч, а в официальных все будет по-другому

Главный тренер национальной сборной Украины Александр Петраков прокомментировал результат контрольного матча с "Боруссией" (Менхенгладбах).

Национальная сборная Украины начала серию поединков в рамках подготовки к плей-офф отбора ЧМ-2022 и июньских встреч в Лиге наций-2022/2023. В Менхенгладбахе сине-желтые победили местную "Боруссию" со счетом 2:1. После матча главный тренер нашей команды Александр Петраков оценил игру своих подопечных:

— Первый матч, сборная не играла полгода, я не работал полгода. У меня нет вопросов к ребятам, на этом этапе они молодцы, хорошо все сделали. Ошибок очень много, будем их исправлять.

— Что вы чувствовали во время исполнения Гимна Украины перед матчем? Как вам атмосфера на стадионе?

— Очень хорошая атмосфера. Честно скажу, у меня даже слезы на глаза накатили, мурашки пошли по коже. Отлично, что наша нация объединилась. Спасибо украинцам, что пришли и поддержали, спасибо немцам. Атмосфера была великолепная.

— Национальная сборная проводит матч, забивает голы, а в это время в Украине идет война, и каждый день умирают люди. Что вы чувствуете на этот счет?

– Я желаю, чтобы этого никто не чувствовал. Я был в Киеве с первого дня, когда все началось. Сидишь в квартире и не знаешь, куда прилетит снаряд. Я не боялся ночевать дома, а моя жена ходила ночевать в бомбоубежище, не могла выдержать. Это очень неприятно, никому не желаю пережить такое.

— Мудрик и Пихаленок шедеврально начали свою карьеру в сборной, отличились забитыми мячами. Какое будущее в команде у ребят?

— Контрольная игра, не надо делать столь поспешных выводов. Не нужно хвалить игроков. Впереди у нас главный поединок. Я еще подумаю, кого выставить в составе. Это контрольный матч, а в официальных все будет по-другому. Ребята забили, я их похвалил, двигаемся дальше.

— Как прокомментируете игру Ефима Конопли, ошибка которого привела к голу?

— У меня нет вопросов к своим футболистам. Это внутренняя кухня. Разберем ошибки и будем идти дальше.

— В каком состоянии сейчас Виктор Цыганков?

– Цыганков остался в Любляне, работает с реабилитологом. Надеюсь, через три-четыре дня будет в строю. Что касается Артема Довбика, то мы с помощью "Боруссии" сделали ему МРТ. У него есть небольшое повреждение, поэтому сегодня мы его сохранили. Артему нужно пять-шесть дней для восстановления.

— Сформировали ли вы список легионеров, вызванных в сборную?

— Мы с тренерским штабом сядем, подумаем. Завтра во второй половине дня будет опубликован список. Сразу скажу, что в нем будут не все. Я придержу одну фамилию в списке легионеров.

— Очень много разговоров по поводу спаррингов сборной Украины. Насколько вы удовлетворены количеством матчей и уровнем соперников?

— Если бы мы проводили официальные матчи согласно начальному графику, то накануне Лиги наций я собирал бы команду в конце мая. Дал бы ребятам отдохнуть после чемпионата. А сейчас найти спарринг-партнера в Европе практически невозможно. Люди из Украинской ассоциации футбола делают все возможное, чтобы найти соперников. Мы сыграем с "Эмполи" и «Риекой», которые откликнулись. 19—20 мая дам ребятам два выходных, а 21-го в 17.00 у нас тренировки. Хочу, чтобы игроки повидались с родными. По матчам после этого — не знаю, как получится. Есть варианты с африканскими командами. С клубными командами сыграть невозможно, ведь после окончания чемпионатов никто не захочет ждать, чтобы провести с нами спарринг. Люди работают, президент УАФ Андрей Павелко занимается вопросом.

— С какими эмоциями вы вернулись к тренерской работе после всего пережитого?

— Полгода не работал, началась война. Когда вышел на поле, то словно не в своей тарелке. Но когда игра началась, то втянулась. Все хорошо, хороший результат.