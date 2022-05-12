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Награда для дебютанта. Назван Лев матча Украины против Боруссии М

Национальная сборная Украины
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Болельщики сделали свой выбор

Награда для дебютанта. Назван Лев матча Украины против Боруссии М

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

11 мая сборная Украины провела первый в нынешнем году матч в рамках подготовке к играм плей-офф квалификации ЧМ-2022. Команда Александра Петракова играла с середняком немецкой Бундеслиги – менхенгладбахской "Боруссией" (2:1).

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Во время поединка на сайте телеканалов "Футбол" проводилось голосование за лучшего игрока встречи. Каждый болельщик мог выбрать своего "Льва Матча".

По его итогам зрители отдали приз Михаилу Мудрику, который забил первый гол в игре, сообщает пресс-служба УАФ.

Напомним, что для футболиста это был дебютный гол и дебютный матч за команду. Второй гол также на счету дебютанта - Александра Пихаленка.

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В статье: Украина Боруссия (Менхенгладбах) Михаил Мудрик
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