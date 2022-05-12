Игрок Боруссии М: Рад, что этим матчем мы смогли что-то дать украинцам

Защитник менхенгладбахской "Боруссии" Нико Эльведи поделился мыслями после товарищеского матча со сборной Украины (1:2).

"Конечно, это была особенная игра. Для болельщиков, уверен, она стала приятной. Я думаю, что сегодня мы смогли подать хороший сигнал против войны в Украине. Конечно, все мы знаем, что сейчас происходит в Украине.

Я рад, что этим матчем мы смогли что-то дать украинским болельщикам. Для клуба и для всех нас это было делом сердца", — цитирует Эльведи пресс-служба "Боруссии" М.