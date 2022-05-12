  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Игрок Боруссии М: Рад, что этим матчем мы смогли что-то дать украинцам
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Игрок Боруссии М: Рад, что этим матчем мы смогли что-то дать украинцам

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Хороший сигнал от немецкой команды

Игрок Боруссии М: Рад, что этим матчем мы смогли что-то дать украинцам

Фото: imago images/Jan Huebner

Новина українською

Защитник менхенгладбахской "Боруссии" Нико Эльведи поделился мыслями после товарищеского матча со сборной Украины (1:2).

Читайте такжеБоруссия М - Украина 1:2. Браво, дебютанты

"Конечно, это была особенная игра. Для болельщиков, уверен, она стала приятной. Я думаю, что сегодня мы смогли подать хороший сигнал против войны в Украине. Конечно, все мы знаем, что сейчас происходит в Украине.

Я рад, что этим матчем мы смогли что-то дать украинским болельщикам. Для клуба и для всех нас это было делом сердца", — цитирует Эльведи пресс-служба "Боруссии" М.

Читайте такжеАлександр Петраков: Это контрольный матч, а в официальных все будет по-другому
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украина Боруссия (Менхенгладбах) Нико Эльведи
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Боруссия М

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде