Федецкий: Этот матч сборной - светлый луч солнца для всего украинского народа

Экс-игрок сборной Украины Артем Федецкий прокомментировал победу национальной команды над "Боруссией" Менхенгладбах (2:1).

"Этот матч - светлый луч солнца, который дает надежду не только болельщикам футбола, а и всему украинскому народу. Люди, пребывая в тяжелых жизненных условиях, интересуются футболом, нашей сборной, нашими игроками.

Игроки, как для первого контрольного матча, отблагодарили и показали, что они будут прославлять нашу Украину на международной арене. То задание, которое стоит перед игроками, — попадание на мундиаль. Я считаю, что это им под силу. Тем более, что у них есть время. Должна подъехать тяжелая артиллерия (легионеры - ред.). У нас шансы хорошие, несмотря на то, что у шотландцев будет сумасшедшая поддержка.

Против "Боруссии" М украинцы сыграли на хорошем уровне и добыли результат. Мы понимаем, что это контрольный матч", — сказал Федецкий.