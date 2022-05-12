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Федецкий: Этот матч сборной - светлый луч солнца для всего украинского народа
Эксперт прокомментировал победу украинцев над "Боруссией" М
Фото: пресс-служба УАФ
Экс-игрок сборной Украины Артем Федецкий прокомментировал
"Этот матч - светлый луч солнца, который дает надежду не только болельщикам футбола, а и всему украинскому народу. Люди, пребывая в тяжелых жизненных условиях, интересуются футболом, нашей сборной, нашими игроками.
Игроки, как для первого контрольного матча, отблагодарили и показали, что они будут прославлять нашу Украину на международной арене. То задание, которое стоит перед игроками, — попадание на мундиаль. Я считаю, что это им под силу. Тем более, что у них есть время. Должна подъехать тяжелая артиллерия (легионеры - ред.). У нас шансы хорошие, несмотря на то, что у шотландцев будет сумасшедшая поддержка.
Против "Боруссии" М украинцы сыграли на хорошем уровне и добыли результат. Мы понимаем, что это контрольный матч", — сказал Федецкий.
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