  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Федецкий: Этот матч сборной - светлый луч солнца для всего украинского народа
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Федецкий: Этот матч сборной - светлый луч солнца для всего украинского народа

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Эксперт прокомментировал победу украинцев над "Боруссией" М

Федецкий: Этот матч сборной - светлый луч солнца для всего украинского народа

Фото: пресс-служба УАФ

Новина українською

Экс-игрок сборной Украины Артем Федецкий прокомментировал победу национальной команды над "Боруссией" Менхенгладбах (2:1).

"Этот матч - светлый луч солнца, который дает надежду не только болельщикам футбола, а и всему украинскому народу. Люди, пребывая в тяжелых жизненных условиях, интересуются футболом, нашей сборной, нашими игроками.

Читайте такжеАлександр Петраков: Это контрольный матч, а в официальных все будет по-другому

Игроки, как для первого контрольного матча, отблагодарили и показали, что они будут прославлять нашу Украину на международной арене. То задание, которое стоит перед игроками, — попадание на мундиаль. Я считаю, что это им под силу. Тем более, что у них есть время. Должна подъехать тяжелая артиллерия (легионеры - ред.). У нас шансы хорошие, несмотря на то, что у шотландцев будет сумасшедшая поддержка.

Против "Боруссии" М украинцы сыграли на хорошем уровне и добыли результат. Мы понимаем, что это контрольный матч", — сказал Федецкий.

Читайте такжеГоловко: Одними спаррингами игровой тонус сборной Украины не поднимешь
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Артем Федецкий Украина Боруссия (Менхенгладбах)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ТК Футбол

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде