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"Его действия были по-мужски наглые". Головко впечатлен игрой Мудрика за сборную

Национальная сборная Украины
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"Его действия были по-мужски наглые". Головко впечатлен игрой Мудрика за сборную

Фото: пресс-служба УАФ

Новина українською

Украинский тренер Александр Головко прокомментировал победу сборной Украины над Боруссией М (2:1). В частности, эксперт проанализировал дебютные голы Мудрика и Пихалёнка.

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"Награда Мудрика - это закономерно. Он проводил классные игры за "Шахтер". Он - тот двигатель, который заставлял оборону не расслабляться. Его действия по-мужски наглые. Это позволило Украине повести в счете и постоянно держать в тонусе оборону. Это привело к ошибкам, которые закончились голами.

Сдержанная реакция Петракова? Это его обычная реакция. Я могу сказать, что эти ребята сегодня сделали все, что могли. Если бы мне кто-то сказал, что я в первом матче забью гол, то я бы очень радовался", — подытожил Головко.

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В статье: Украина Боруссия (Менхенгладбах) Александр Головко
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (1)
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Olegyurchak (Хмельницький )
12.05.2022 в 12:57
Таке "нахабство" повинно бути у всієї команди.
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