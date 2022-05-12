"Его действия были по-мужски наглые". Головко впечатлен игрой Мудрика за сборную

Украинский тренер Александр Головко прокомментировал победу сборной Украины над Боруссией М (2:1). В частности, эксперт проанализировал дебютные голы Мудрика и Пихалёнка.

"Награда Мудрика - это закономерно. Он проводил классные игры за "Шахтер". Он - тот двигатель, который заставлял оборону не расслабляться. Его действия по-мужски наглые. Это позволило Украине повести в счете и постоянно держать в тонусе оборону. Это привело к ошибкам, которые закончились голами.

Сдержанная реакция Петракова? Это его обычная реакция. Я могу сказать, что эти ребята сегодня сделали все, что могли. Если бы мне кто-то сказал, что я в первом матче забью гол, то я бы очень радовался", — подытожил Головко.