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"Его действия были по-мужски наглые". Головко впечатлен игрой Мудрика за сборную
Двигатель национальной команды
Фото: пресс-служба УАФ
Украинский тренер Александр Головко прокомментировал победу сборной Украины над Боруссией М (2:1). В частности, эксперт проанализировал дебютные голы Мудрика и Пихалёнка.
"Награда Мудрика - это закономерно. Он проводил классные игры за "Шахтер". Он - тот двигатель, который заставлял оборону не расслабляться. Его действия по-мужски наглые. Это позволило Украине повести в счете и постоянно держать в тонусе оборону. Это привело к ошибкам, которые закончились голами.
Сдержанная реакция Петракова? Это его обычная реакция. Я могу сказать, что эти ребята сегодня сделали все, что могли. Если бы мне кто-то сказал, что я в первом матче забью гол, то я бы очень радовался", — подытожил Головко.
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