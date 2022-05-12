Павелко: Впервые за 7 лет посмотрел матч сборной не на стадионе, а в трансляции

Президент УАФ Андрей Павелко прокомментировал победу сборной Украины в товарищеском матче против "Боруссии" Менхенгладбах (2:1).

"Сборная Украины поддержала инициативу президента Украины Владимира Зеленского U24 и одержала такую желанную первую в 2022 году победу. Кроме тренировочного задания для команды Александра Петракова, выполнена в поединке против "Боруссии" и важна социальная миссия – сбор средств для восстановления нашей родины, организованный главой государства на платформе U24.

Напомним, что деньги за билеты в этом и последующих контрольных матчах будут направлены в фонд U24. На восстановление нашего государства будут перечислены и средства, которые мы получим за продажу на аукционе особых футболок, в которых сборная будет выступать во всех матчах в рамках подготовки к плей-офф ЧМ-2022.