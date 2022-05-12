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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Павелко: Впервые за 7 лет посмотрел матч сборной не на стадионе, а в трансляции

Национальная сборная Украины
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Президент УАФ поддерживал национальную команду

Павелко: Впервые за 7 лет посмотрел матч сборной не на стадионе, а в трансляции

Фото: facebook.com/andriy.pavelko

Новина українською

Президент УАФ Андрей Павелко прокомментировал победу сборной Украины в товарищеском матче против "Боруссии" Менхенгладбах (2:1).

"Сборная Украины поддержала инициативу президента Украины Владимира Зеленского U24 и одержала такую желанную первую в 2022 году победу. Кроме тренировочного задания для команды Александра Петракова, выполнена в поединке против "Боруссии" и важна социальная миссия – сбор средств для восстановления нашей родины, организованный главой государства на платформе U24.

Напомним, что деньги за билеты в этом и последующих контрольных матчах будут направлены в фонд U24. На восстановление нашего государства будут перечислены и средства, которые мы получим за продажу на аукционе особых футболок, в которых сборная будет выступать во всех матчах в рамках подготовки к плей-офф ЧМ-2022.

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Матч "Боруссия" – Украина стал первым за семь лет поединком "сине-желтых", который просмотрел не на стадионе, а в трансляции. Поэтому мысленно был вместе с тысячами наших земляков и гражданами других стран, которые пришли на стадион Боруссия-Парк болеть за команду Александра Петракова и всю Украину.

Спасибо всем болельщикам, а прежде всего нашим воинам, которые тоже смотрели трансляцию и переживали за любимую команду, за мощную поддержку и единство. Благодарю футболистов и тренерский штаб Александра Васильевича за прекрасный поединок. С победой. Слава Героям! Слава Украине!" – написал Павелко в своем Facebook.

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В статье: Украина Боруссия (Менхенгладбах) Андрей Павелко УАФ
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