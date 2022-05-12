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Экс-игрок сборной Украины ожидает Мудрика в старте на игру с Шотландией
Бывший футболист восхищен игрой Михаила
Фото: facebook.com/andriy.pavelko
Бывший футболист сборной Украины Евгений Левченко остался доволен игрой Михаила Мудрика в поединке с "Боруссией" Менхенгладбах (2:1).
"Мудрик – шикарен! С Шотландией должен играть в основе. "Боруссия" – Сборная Украины", - кратко резюмировал Левченко в своем Twitter.
Напомним, этот поединок стал первый для Михаила Мудрика в составе сборной Украины. Вингер уже на 9-й минуте встречи отметился забитым мячом. Стыковый полуфинальный матч отбора ЧМ-2022 Шотландия – Украина состоится 1 июня.
Мудрик- шикарен! С Шотландией должен играть в основе. Боруссия-Сборная Украины???????? pic.twitter.com/n3ARghdprP— Levchenko Evgeniy (@elevchenko) May 11, 2022
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