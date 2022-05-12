Мудрик: Я не мог и мечтать о таком дебюте за сборную Украины

Вингер донецкого "Шахтера" и сборной Украины Михаил Мудрик поделился эмоциями после дебютного матча за национальную команду.

– Только хорошие эмоции, какие еще могут быть. Я не мог и мечтать о таком дебюте – сборная победила, а я забил гол. Все хорошо. Волнения перед матчем не было, это обычное дело.

– Ты брал на себя инициативу, обыгрывал. Хотелось показать себя?

– Перед игрой в моей голове были как раз противоположные мысли – что я выхожу не показывать себя, не доказывать кому-то что-то.

– Голевую передачу тебе отдал Шапаренко. Быстро наладили взаимопонимание?

– Да, мы понимаем друг друга. Возможно, видим футбол одинаково. Когда такое случается, всегда легче на поле. В конце игры я хотел отдать ему, чтобы он забил. Думаю, неплохой пас у меня получился.

А его пас на меня – просто конфетка. Он все сделал так, как нужно было. Он видел, что я набираю скорость, что не нужно было отдавать мне передачу в ноги, а немного вперед. Мне как раз хватило этих метров, чтобы обыграть соперника.

– Что чувствовал, когда в Украине война, но в Германии вас поддерживали украинцы?

– Что мы дружеский, сильный и единый народ.

– Впереди еще много работы.

– Все только начинается, – сказал Мудрик.