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Мудрик: Я не мог и мечтать о таком дебюте за сборную Украины
Эмоции только положительные
Фото: пресс-служба УАФ
Вингер донецкого "Шахтера" и сборной Украины Михаил Мудрик поделился эмоциями после дебютного матча за национальную команду.
– Только хорошие эмоции, какие еще могут быть. Я не мог и мечтать о таком дебюте – сборная победила, а я забил гол. Все хорошо. Волнения перед матчем не было, это обычное дело.
– Ты брал на себя инициативу, обыгрывал. Хотелось показать себя?
– Перед игрой в моей голове были как раз противоположные мысли – что я выхожу не показывать себя, не доказывать кому-то что-то.
– Голевую передачу тебе отдал Шапаренко. Быстро наладили взаимопонимание?
– Да, мы понимаем друг друга. Возможно, видим футбол одинаково. Когда такое случается, всегда легче на поле. В конце игры я хотел отдать ему, чтобы он забил. Думаю, неплохой пас у меня получился.
А его пас на меня – просто конфетка. Он все сделал так, как нужно было. Он видел, что я набираю скорость, что не нужно было отдавать мне передачу в ноги, а немного вперед. Мне как раз хватило этих метров, чтобы обыграть соперника.
– Что чувствовал, когда в Украине война, но в Германии вас поддерживали украинцы?
– Что мы дружеский, сильный и единый народ.
– Впереди еще много работы.
– Все только начинается, – сказал Мудрик.
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