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Сборная Украины вернулась в Словению - Довбик пару дней будет работать индивидуально

Национальная сборная Украины
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Будем надеяться, что Артем будет готов к первому числу

Сборная Украины вернулась в Словению - Довбик пару дней будет работать индивидуально

Фото: УАФ

UA-Футбол
Новина українською

Сборная Украины вернулась в Словению, где продолжит свою подготовку к игре против Шотландии.

Сегодня коллектив Петракова провел легкую восстановительную тренировку в Германии после встречи с "Боруссией". После этого "сине-желтые" вылетели в Словению.

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Завтра игроки проведут лишь вечернее занятие. Артему Довбику понадобится несколько дней индивидуальной работы в качестве восстановления после повреждения.

17-го июня Украина сыграет контрольный поединок против "Эмполи".

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В статье: Украина Артем Довбик
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Источник:
УАФ

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