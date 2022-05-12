Сборная Украины вернулась в Словению - Довбик пару дней будет работать индивидуально

Сборная Украины вернулась в Словению, где продолжит свою подготовку к игре против Шотландии.

Сегодня коллектив Петракова провел легкую восстановительную тренировку в Германии после встречи с "Боруссией". После этого "сине-желтые" вылетели в Словению.

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Завтра игроки проведут лишь вечернее занятие. Артему Довбику понадобится несколько дней индивидуальной работы в качестве восстановления после повреждения.

17-го июня Украина сыграет контрольный поединок против "Эмполи".