Бондарь: Когда выходишь за сборную, не нужна мотивация в контрольных матчах

Защитник сборной Украины Валерий Бондарь дал свой комментарий касательно вчерашней игры против "Боруссии".

"Победа на стадионе, пришли наши болельщики, люди и болели за нас — это, конечно, хорошо, но мы не забываем о том, что происходит в нашей стране и не дает нам покоя. Но порадоваться так, как бы мы этого хотели. Победа – это хорошо. Она была для нашей страны.

Не нужно даже мотивировать в таких матчах. Когда ты выходишь, а у тебя на сердце герб Украины", - заявил Бондарь.

Валерий провел на поле 45 минут.