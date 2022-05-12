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Бондарь: Когда выходишь за сборную, не нужна мотивация в контрольных матчах

Национальная сборная Украины
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И это правильно

Бондарь: Когда выходишь за сборную, не нужна мотивация в контрольных матчах

Фото: ФК Шахтер Донецк

UA-Футбол
Новина українською

Защитник сборной Украины Валерий Бондарь дал свой комментарий касательно вчерашней игры против "Боруссии".

"Победа на стадионе, пришли наши болельщики, люди и болели за нас — это, конечно, хорошо, но мы не забываем о том, что происходит в нашей стране и не дает нам покоя. Но порадоваться так, как бы мы этого хотели. Победа – это хорошо. Она была для нашей страны.

Не нужно даже мотивировать в таких матчах. Когда ты выходишь, а у тебя на сердце герб Украины", - заявил Бондарь.

Валерий провел на поле 45 минут.

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В статье: Украина Валерий Бондарь
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