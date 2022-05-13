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Хавбек сборной Украины: Здорово, что удалось забить Боруссии М

Национальная сборная Украины
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Первый гол за национальную команду

Хавбек сборной Украины: Здорово, что удалось забить Боруссии М

Фото: пресс-служба УАФ

Новина українською

Полузащитник "Днепра-1" и сборной Украины Александр Пихалёнок рассказал, какие эмоции после первого гола за сборную и для чего проводятся товарищеские встречи, кроме подготовки.

"Этой игрой и победой мы показали, что происходит в нашей стране – война, этот ужас. Хорошо, что люди даже на два часа отвлеклись и имели возможность насладиться футболом.

Я очень рад, что удалось забить, но еще больше рад, что команда выиграла сегодня. В любом случае, мы постоянно думаем с Украиной. Каждый день читаем новости и знаем, что происходит", — сказал Пихалёнок.

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В статье: Украина Александр Пихаленок СК Днепр-1
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Источник:
ТК Футбол

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