Хавбек сборной Украины: Здорово, что удалось забить Боруссии М

Полузащитник "Днепра-1" и сборной Украины Александр Пихалёнок рассказал, какие эмоции после первого гола за сборную и для чего проводятся товарищеские встречи, кроме подготовки.

"Этой игрой и победой мы показали, что происходит в нашей стране – война, этот ужас. Хорошо, что люди даже на два часа отвлеклись и имели возможность насладиться футболом.

Я очень рад, что удалось забить, но еще больше рад, что команда выиграла сегодня. В любом случае, мы постоянно думаем с Украиной. Каждый день читаем новости и знаем, что происходит", — сказал Пихалёнок.