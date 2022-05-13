Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Хавбек сборной Украины: Здорово, что удалось забить Боруссии М
Первый гол за национальную команду
Фото: пресс-служба УАФ
Полузащитник "Днепра-1" и сборной Украины Александр Пихалёнок рассказал, какие эмоции после первого гола за сборную и для чего проводятся товарищеские встречи, кроме подготовки.
"Этой игрой и победой мы показали, что происходит в нашей стране – война, этот ужас. Хорошо, что люди даже на два часа отвлеклись и имели возможность насладиться футболом.
Я очень рад, что удалось забить, но еще больше рад, что команда выиграла сегодня. В любом случае, мы постоянно думаем с Украиной. Каждый день читаем новости и знаем, что происходит", — сказал Пихалёнок.
Популярное сейчас
- Примера. Реал - Леванте 6:0. Бенефис Модрича отправил Лягушек в Сегунду
- Паб "Cantona" во Львове превратился в гуманитарный штаб - легендарный француз отреагировал
- УПЦ МП обратилась к Зеленскому с просьбой остановить "религиозную вражду" и "беззаконные действия"
- Боруссия М - Украина 1:2. Браво, дебютанты
- Легендарный Чоткий Паца сейчас находится в рядах ВСУ и борется с рашистами. ФОТО
- Зеленский оригинально отметил всемирный день Звездных войн. ФОТО