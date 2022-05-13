Сборная Украины утвердила место проведения домашних матчей Лиги наций

Два домашних матча в Лиге наций-2022/2023 против Армении (11 июня) и Ирландии (14 июня) сборная Украины проведет на Муниципальном стадионе ЛКС в польском городе Лодзь. Арена способна вместить 18 029 зрителей.

Об этом сообщается на официальном сайте УАФ.

Интересно, что именно в этом городе (правда, на другой арене — "Видзева"), 15 июня 2015 года сборная Украины (U-20) под руководством Александра Петракова выиграла финальный матч ЧМ-2019 (U-20) в Южной Корее (3:1).

Также известно, что выездной матч против Ирландии сине-желтые проведут в Дублине на стадионе "Авива", а гостевая встреча нашей команды с Шотландией состоится в Глазго на арене "Хэмпден Парк".