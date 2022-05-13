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Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сборная Украины утвердила место проведения домашних матчей Лиги наций

Национальная сборная Украины
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(2 голосов)

Выбор сине-желтых остановился на соседней стране

Сборная Украины утвердила место проведения домашних матчей Лиги наций

Фото: пресс-служба УАФ

Новина українською

Два домашних матча в Лиге наций-2022/2023 против Армении (11 июня) и Ирландии (14 июня) сборная Украины проведет на Муниципальном стадионе ЛКС в польском городе Лодзь. Арена способна вместить 18 029 зрителей.

Об этом сообщается на официальном сайте УАФ.

Интересно, что именно в этом городе (правда, на другой арене — "Видзева"), 15 июня 2015 года сборная Украины (U-20) под руководством Александра Петракова выиграла финальный матч ЧМ-2019 (U-20) в Южной Корее (3:1).

Также известно, что выездной матч против Ирландии сине-желтые проведут в Дублине на стадионе "Авива", а гостевая встреча нашей команды с Шотландией состоится в Глазго на арене "Хэмпден Парк".

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В статье: Украина Армения Ирландия
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Источник:
УАФ

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Комментарии (2)
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Весела Дача (Кривий Ріг)
13.05.2022 в 13:28
Та вроде больше их стадион вмещает, там нормальная арена.
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vismut (Запорожье)
13.05.2022 в 12:54
Тут уже не до вариантов. Хай буде так!
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