Йовичевич – о дебютанте сборной: Его мозг понимает на 5 секунд быстрее других

Главный тренер "Днепра-1" Игорь Йовичевич прокомментировал дебют Александра Пихаленка в сборной Украины и игру полузащитника в целом:

“Сразу было видно, что он по-другому бьет по мячу. Его мозг понимает на 5 секунд быстрее других. Он не очень мощный (физически – прим.) игрок, но все делает за счет интеллекта. Посмотрите на его пас перед голом. Это касание стоит миллион”, - заявил Йовичевич.

Напомним, что Пихаленок впервые сыграл в футболке сборной Украины против "Боруссии" М, выйдя на заключительные 15 минут товарищеского поединка. Уже через семь минут Александр после короткого паса Дениса Гармаша вывел “сине-желтых” вперед, забив первый гол за сборную.