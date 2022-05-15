К лагерю сборной Украины присоединился первый легионер весенних сборов

Форвард “Бенфики” Роман Яремчук 14 мая присоединился к лагерю национальной сборной Украины. Он стал первым легионером "сине-желтых", приехавшим на сбор в Словению.

Нападающий отправился в лагерь сразу же на следующий день после финального матча "Бенфики" в сезоне, не взяв паузы для отдыха.

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Всего на сборе находятся уже 23 футболиста. Практически все работают в общей группе: только Артем Довбик и Виктор Цыганков получают дозированные нагрузки в общей группе. Они на финишной прямой до полноценного восстановления.

У Яремчука есть возможность выйти на поле уже в двух ближайших товарищеских поединках сборной Украины. Напомним, что "сине-желтые" 17 мая сыграют против "Эмполи", а 18 мая - против "Риеки".