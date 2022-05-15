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Сборная Украины по футболу победила на Дефлимпийских играх, а паралимпийская сборная – на чемпионате мира

Национальная сборная Украины
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Второе золото в истории дефлимпийской сборной и шестое - паралимпийской

Сборная Украины по футболу победила на Дефлимпийских играх, а паралимпийская сборная – на чемпионате мира

Фото: ТСН

UA-Футбол
Новина українською

Сборная Украины по футболу выиграла Дефлимпийские игры-2021. Это вторая победа украинцев на турнире в истории, и первая за 13 лет, с 2009 года. Также за эти годы Украина дважды выходила в финал: в 2013 и 2017 годах.

В финале этого года украинцы сыграли со сборной Франции и победили со счетом 1:0. В полуфинале сыграли с Турцией – и выиграли 2:1. С этим же соперником «сине-желтые» играли в предыдущем финале – в 2017 году, и проиграли.

Паралимпийская сборная Украины параллельно победила на чемпионате мира по футболу. Это уже шестой титул украинцев. Всего сборная добывала результат в топ-3 паралимпийского чемпионата мира уже двенадцать раз (1 место в 2001, 2003, 2009, 2013, 2017 и 2022 годах; 2 место в 1997, 2005, 2015 и 2019 годах; и 3 место в 2007 и 2011 годах).

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В статье: сборная Украины Паралимпийская сборная
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