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Национальная сборная Украины

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Яремчук: Необходимо, чтобы сборная Украины за границей показала свое лицо

Национальная сборная Украины
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К сине-желтым будет приковано большое внимание болельщиков

Яремчук: Необходимо, чтобы сборная Украины за границей показала свое лицо

Фото: footboom.com / Автор: неизвестен

Новина українською

Нападающий "Бенфики" и сборной Украины Роман Яремчук поделился своими впечатлениями от возвращения в национальную команду.

"Я и раньше говорил, что всегда очень приятно возвращаться в сборную, видеть своих партнеров. С ребятами вышла теплая встреча – поцеловались и обнялись. У меня очень положительные эмоции, а самое главное, что мы все живы и здоровы. После клубного сезона я не слишком истощен, все хорошо. Буду готовиться к матчам национальной команды, являющейся большой мотивацией.

Мы тренируемся в военное время, у меня много друзей, которые сейчас на передовой. Родители у меня во Львове, созваниваемся почти полчаса, расспрашиваем как дела. Конечно, из-за этой ситуации я очень переживаю.

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Хорошо, что у сборников получилось уехать и проводить поединки. Я считаю необходимым, чтобы сборная Украины за границей показала свое лицо. Ведь к нам будет приковано внимание наших болельщиков, поэтому нужно показать себя как можно лучше. Напомнить всему миру, что россия – агрессор. А нам нужно поехать в Катар", - цитирует Яремчука пресс-служба УАФ.

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В статье: Украина Бенфика (Лиссабон) Роман Яремчук
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Источник:
УАФ

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