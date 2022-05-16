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Эмполи - Украина: где и когда смотреть контрольный матч сборной

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Подготовка к Шотландии продолжается

Эмполи - Украина: где и когда смотреть контрольный матч сборной

Фото: УАФ

UA-Футбол
Новина українською

После победного результата против "Боруссии" Менхенгладбах, украинская сборная продолжила свою подготовку к матчам отбора на Чемпионат мира. Неплохо проведя время в Германии, в этот понедельник коллектив Петракова отправится в Италию, дабы во вторник встретиться с "Эмполи".

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Вероятно, итальянский коллектив, который год назад побеждал в Серии Б, далеко не самый распиаренный соперник, однако других найти сложно. У "синих" репутация крепкого коллектива в играх против фаворитов, недаром ведь они дважды обыгрывали "Наполи", побеждали "Юве" и играли вничью с "Лацио" и "Ромой". Украине будет непросто раскусить команду Аурелио Андреацолли.

Смотрите товарищеский матч сборной Украины во вторник, 17-го мая. Начало игры в 21:20. Матч покажут сразу несколько трансляторов - телеканал "Индиго TV", а также телеканал "Футбол 1" и платформа oll.tv.

Помимо этого, встречу будет транслировать YouTube-канал Украинской ассоциации футбола.

Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом поединка вы сможете следить с помощью текстовой онлайн трансляции матча "Эмполи" - Украина на UA-Футбол >>

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В статье: Украина Эмполи
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