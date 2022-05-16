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Национальная сборная Украины

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Сборная Украины проведет заключительные матчи в Бельгии - источник

Национальная сборная Украины
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Возможные даты - 22-е и 26-е мая

Сборная Украины проведет заключительные матчи в Бельгии - источник

Фото: пресс-служба УАФ

Новина українською

Национальная сборная Украины проведет в Бельгии заключительные спарринги перед матчем плей-офф отбора на ЧМ-2022 с Шотландией.

Об этом пишет в своем Telegram-канале журналист Игорь Бурбас.

"Заключительные майские спарринги сборная Украины проведет в Брюсселе. Предварительно состоятся они 22-го и 26-го числа. Напомню, есть устные договоренности с двумя африканскими сборными – вариант, абсолютно устраивает Александра Петракова", – говорится в сообщении.

Напомним, на данный момент команда Александра Петракова готовится в Словении. Завтра 17 мая, сине-желтые проведут спарринг с "Эмполи" в Италии. В среду, 18 июня, сборная Украины сыграет против хорватской "Риеки". Также национальная команда запланировала еще два спарринга с неназваными соперниками.

Матч с Шотландией состоится 1 июня.

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В статье: Украина Игорь Бурбас
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