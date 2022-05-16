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Забарный: Победа на Евровидении — это очень хороший импульс для всей Украины

Национальная сборная Украины
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Эмоциональный момент для каждого украинца

Забарный: Победа на Евровидении — это очень хороший импульс для всей Украины

Фото прес-служби УАФ

Новина українською

Защитник "Динамо" и сборной Украины Илья Забарный прокомментировал победу на Евровидении и тренировочный процесс в Словении .

"Победа на Евровидении — это очень хороший импульс для всей Украины. Сейчас наша страна переживает тяжелые времена, и это очень эмоциональный момент для каждого украинца. Когда смотрели последний подсчет голосов, мы с ребятами очень волновались, даже сердце замирало. Но мы верили в победу, это должно было произойти. Это заслуженно.

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Мы тоже должны поднимать дух украинцев на футбольном поле. И не только в июне. Уже сейчас будут матчи, которые могут дать нашим болельщикам хорошее настроение. Сейчас, например, мы будем играть против "Эмполи". Хотя это не лидер, но я считаю, что у Серии А нет слабых команд, играть хорошо там умеют. Они постараются показать все, на что способны. Мы же выходим сражаться не только за себя, но и за всю страну.

Что касается тренировок, то уже два дня находимся под нагрузками. Это нужно и мы, как профессионалы, должны их выдерживать, чтобы заложить фундамент для следующих поединков", - сказал Илья Забарный.

Напомним, матч 1/2 финала плей-офф отбора ЧМ-2022 между сборными Шотландии и Украины состоится 1 июня в Глазго на стадионе "Хэмпден Парк".

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В статье: Украина Динамо (Киев) Илья Забарный
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Источник:
УАФ

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