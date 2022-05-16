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В лагерь сборной Украины прибыли три легионера, один футболист травмировался
Впереди два контрольных поединка
Фото: УАФ
Украинская сборная продолжает подготовку к игре против Шотландии, которая состоится первого июня.
Сегодня вечером "сине-желтые" вылетают в Италию, дабы во вторник сыграть против "Эмполи". Вместе с привычным набором футболистов вместе с командой отправятся три легионера - Качараба, Зубков и Сикан. Они прибыли сегодня.
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Сразу два футболиста в Италию не полетят. Трубин покинет тренировочной лагерь национальной сборной, чтобы присоединится к молодежной. Сергей Булеца получил травму и останется в Словении.
Впереди у Украины два спарринга: 17-го против "Эмполи" в Италии и 18-го против "Риеки" в Хорватии.
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