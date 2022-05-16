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Национальная сборная Украины

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В лагерь сборной Украины прибыли три легионера, один футболист травмировался

Национальная сборная Украины
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Впереди два контрольных поединка

В лагерь сборной Украины прибыли три легионера, один футболист травмировался

Фото: УАФ

UA-Футбол
Новина українською

Украинская сборная продолжает подготовку к игре против Шотландии, которая состоится первого июня.

Сегодня вечером "сине-желтые" вылетают в Италию, дабы во вторник сыграть против "Эмполи". Вместе с привычным набором футболистов вместе с командой отправятся три легионера - Качараба, Зубков и Сикан. Они прибыли сегодня.

Фотогалерея

В лагерь сборной Украины прибыли три легионера, один футболист травмировался - фото 1В лагерь сборной Украины прибыли три легионера, один футболист травмировался - фото 2В лагерь сборной Украины прибыли три легионера, один футболист травмировался - фото 3В лагерь сборной Украины прибыли три легионера, один футболист травмировался - фото 4В лагерь сборной Украины прибыли три легионера, один футболист травмировался - фото 5В лагерь сборной Украины прибыли три легионера, один футболист травмировался - фото 6В лагерь сборной Украины прибыли три легионера, один футболист травмировался - фото 7В лагерь сборной Украины прибыли три легионера, один футболист травмировался - фото 8

Сразу два футболиста в Италию не полетят. Трубин покинет тренировочной лагерь национальной сборной, чтобы присоединится к молодежной. Сергей Булеца получил травму и останется в Словении.

Впереди у Украины два спарринга: 17-го против "Эмполи" в Италии и 18-го против "Риеки" в Хорватии.

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В статье: Украина
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Источник:
УАФ

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