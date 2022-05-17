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Эмполи - Украина: смотреть онлайн, видеотрансляция контрольного матча сборной

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Все больше легионеров и все ближе Шотландия

Эмполи - Украина: смотреть онлайн, видеотрансляция контрольного матча сборной

Фото: пресс-служба УАФ

UA-Футбол
Новина українською

Контрольный матч
17 мая, Эмполи, Стадион Карло Кастеллани

"Эмполи" 21:30 Украина

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В статье: Украина Эмполи
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