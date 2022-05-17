Национальная сборная Украины
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Эмполи - Украина: смотреть онлайн, видеотрансляция контрольного матча сборной
Все больше легионеров и все ближе Шотландия
Фото: пресс-служба УАФ
Контрольный матч
17 мая, Эмполи, Стадион Карло Кастеллани
"Эмполи" 21:30 Украина
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