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Качараба: Тренер Славии сказал, что будет держать кулаки за сборную Украины

Национальная сборная Украины
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Защитник прибыл в расположении национальной команды

Качараба: Тренер Славии сказал, что будет держать кулаки за сборную Украины

Скриншот: канал УАФ на YouTube

Новина українською

Украинский защитник "Славии" Тарас Качараба поделился эмоциями после приезда в расположение национальной сборной Украины.

– Настроение боевое, положительное. Очень рад присоединиться к сборной.

– Как у тебя завершилось в Чехии, что-нибудь может тренер пожелал?

– Чехи очень поддерживают Украину на всех фронтах. Тренер "Славии" пожелал, чтобы все прошло без травм и пожелал удачи. Он следит за игроками и знает, насколько важны эти матчи для Украины. Сказал, что будет держать за нас кулаки.

Родственники в Украине? Жена была со мной все время, а мои родители и жены находятся во Львовской области. Переживаю, это (бомбардировка россиян – прим.) очень ужасно. Не знаю, это, наверное, самое худшее, что могло произойти в нашей стране.

Конечно, сильно переживаю за родных. Общаюсь с ними каждый день, следим за новостями.

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Матчи? Думаю, все в Украине будут следить за этим циклом сборной. Это очень важные матчи, надеюсь, ребята отдадут все силы на футбольном поле для того, чтобы выполнить поставленные задачи.

У нас был сложный сезон в клубе, много матчей. Но я приехал в сборную, рад всех видеть, эмоции позитивные, настроение только боевое, – сказал Качараба.

Напомним, сегодня команда Александра Петракова проведет товарищеский матч против "Эмполи" в Италии. Начало - в 21:30.

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В статье: Украина Тарас Качараба Славия (Прага)
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Источник:
канал УАФ на YouTube

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