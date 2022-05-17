Заслуженная артистка Украины исполнит гимн перед матчем сборной с Эмполи

Сегодня, 17 мая, состоится контрольный матч между национальной сборной Украины и "Эмполи". Встреча пройдет в Италии на стадионе "Карло Кастеллани".

Гимн Украины перед матчем будет вживую исполнять заслуженная артистка страны Наталья Карпа.

"Исполнение гимна — чрезвычайно волнующий и ответственный момент в жизни каждого певца. Ведь это больше, чем песня. Это символ гордости и единения, символ возвышения и восхваления, символ Украины!

Горжусь, что именно мне представился случай спеть главную композицию нашего государства. И надеюсь, что мой творческий вклад станет частью победы Украины!" - приводит слова исполнительницы пресс-служба УАФ.