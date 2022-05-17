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Заслуженная артистка Украины исполнит гимн перед матчем сборной с Эмполи

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Начало - в 21:30

Заслуженная артистка Украины исполнит гимн перед матчем сборной с Эмполи

Фото: пресс-служба УАФ

Новина українською

Сегодня, 17 мая, состоится контрольный матч между национальной сборной Украины и "Эмполи". Встреча пройдет в Италии на стадионе "Карло Кастеллани".

Гимн Украины перед матчем будет вживую исполнять заслуженная артистка страны Наталья Карпа.

"Исполнение гимна — чрезвычайно волнующий и ответственный момент в жизни каждого певца. Ведь это больше, чем песня. Это символ гордости и единения, символ возвышения и восхваления, символ Украины!

Горжусь, что именно мне представился случай спеть главную композицию нашего государства. И надеюсь, что мой творческий вклад станет частью победы Украины!" - приводит слова исполнительницы пресс-служба УАФ.

Напомним, что спарринг сине-желтых с клубом Серии А "Эмполи" начнется в 21:30 (киевское время), а UA-Футбол проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

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В статье: Украина Эмполи
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Источник:
УАФ

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