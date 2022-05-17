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"Мы победим 100%". Сикан - о войне, Ганзе и сборной Украины

Национальная сборная Украины
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Украинский футболист рассказал о приезде в лагерь сине-желтых

"Мы победим 100%". Сикан - о войне, Ганзе и сборной Украины

Скриншот: канал УАФ на YouTube

Новина українською

Нападающий "Ганзы" и сборной Украины Даниил Сикан прокомментировал приезд в расположение национальной команды.

"Чувствую себя хорошо. У меня все хорошо. Довольны, что "Ганза" осталась во второй Бундеслиге, однако недовольны результатом игры, ведь проиграли ("Гамбургу" 2:3 – прим.). В следующем сезоне попробуем сыграть лучше.

Освоился ли я? Да, все ребята мне очень помогали с самого начала. Спрашивали, как мои дела, чем могут помочь мне и моей семье. Это очень меня поразило.

Ждал ли вызов? 50/50. Конечно, для меня это очень важно, потому что у нас и всей страны есть возможность доказать, что мы боремся за Украину и что можем попасть на чемпионат мира.

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Вся страна надеется, что все будет хорошо. Мы победим в войне, это 100%. Я же готов сыграть, мне отдыхать не надо, я готов на 100% с хорошим настроением", - подытожил Сикан в комментарии УАФ.

Напомним, сегодня сборная Украины проведет товарищеский матч против "Эмполи". Начало - в 21:30 по киевскому времени.

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В статье: Украина Ганза (Росток)
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Источник:
канал УАФ на YouTube

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