"Мы победим 100%". Сикан - о войне, Ганзе и сборной Украины

Нападающий "Ганзы" и сборной Украины Даниил Сикан прокомментировал приезд в расположение национальной команды.

"Чувствую себя хорошо. У меня все хорошо. Довольны, что "Ганза" осталась во второй Бундеслиге, однако недовольны результатом игры, ведь проиграли ("Гамбургу" 2:3 – прим.). В следующем сезоне попробуем сыграть лучше.

Освоился ли я? Да, все ребята мне очень помогали с самого начала. Спрашивали, как мои дела, чем могут помочь мне и моей семье. Это очень меня поразило.