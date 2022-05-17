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Цыганков и 4 легионера: Петраков назвал заявку сборной на матч с Эмполи
Тренерский штаб определился со списком футболистов
Фото: пресс-служба УАФ
Во вторник, 17 мая, сборная Украины проведет товарищеский матч в Италии против "Эмполи". Накануне встречи главный тренер "сине-желтых" Александр Петраков объявил список футболистов, которые могут сыграть в этом матче.
Вратари: Георгий Бущан, Андрей Пятов, Дмитрий Ризнык
Защитники: Валерий Бондарь, Александр Сирота, Денис Попов, Илья Забарный, Ефим Конопля, Александр Караваев, Николай Матвиенко, Тарас Качараба
Полузащитники: Сергей Сидорчук, Тарас Степаненко, Александр Пихаленок, Николай Шапаренко, Виталий Буяльский, Михаил Мудрик, Денис Гармаш, Виктор Цыганков, Александр Зубков
Нападающие: Артем Довбик, Роман Яремчук, Артем Беседин, Даниил Сикан
Напомним, матч пройдет в Италии на стадионе "Карло Кастеллани" и начнется в 21:30.
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