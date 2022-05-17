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Цыганков и 4 легионера: Петраков назвал заявку сборной на матч с Эмполи

Национальная сборная Украины
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Тренерский штаб определился со списком футболистов

Цыганков и 4 легионера: Петраков назвал заявку сборной на матч с Эмполи

Фото: пресс-служба УАФ

Новина українською

Во вторник, 17 мая, сборная Украины проведет товарищеский матч в Италии против "Эмполи". Накануне встречи главный тренер "сине-желтых" Александр Петраков объявил список футболистов, которые могут сыграть в этом матче.

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Вратари: Георгий Бущан, Андрей Пятов, Дмитрий Ризнык

Защитники: Валерий Бондарь, Александр Сирота, Денис Попов, Илья Забарный, Ефим Конопля, Александр Караваев, Николай Матвиенко, Тарас Качараба

Полузащитники: Сергей Сидорчук, Тарас Степаненко, Александр Пихаленок, Николай Шапаренко, Виталий Буяльский, Михаил Мудрик, Денис Гармаш, Виктор Цыганков, Александр Зубков

Нападающие: Артем Довбик, Роман Яремчук, Артем Беседин, Даниил Сикан

Напомним, матч пройдет в Италии на стадионе "Карло Кастеллани" и начнется в 21:30.

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В статье: Украина Эмполи
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Источник:
УАФ

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Комментарии (1)
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cucumber (Киев)
17.05.2022 в 11:44
Відмовлятися від одних на користь інших, то є прерогатива тренера, але й він як ніхто не може гарантувати від травм основних виконавців чи під час підготовки до матчу з шотландцями чи в період гри. коли знадобиться заміна. Тому можна розглядати як фейк припущення преси про відмову трьом динамівцям. вася огурцов
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