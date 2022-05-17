СМИ: Булеца и Кривцов не сыграют с Шотландией

Два игрока сборной Украины пропустят матчи национальной команды против Шотландии в плей-офф на ЧМ-2022. По информации издания "Динамомания", речь идет о защитнике "Шахтера" Сергее Крицове и хавбеке "Динамо", выступавшем в аренде в "Заре", Сергее Булеце.

Кривцов продолжает залечивать травму, которую получил еще в прошлом году. Булеца получил повреждение связок голеностопа на одной из последних тренировок - это не позволит ему сыграть против шотландцев.

Ранее СМИ сообщали, что не полетят в Великобританию Артем Беседин, Виталий Буяльский и Денис Гармаш.

Добавим, что сегодня сборная Украины проведет благотворительный матч против итальянского "Эмполи".