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СМИ: Булеца и Кривцов не сыграют с Шотландией
Есть проблемы со здоровьем
Фото: УАФ / Автор невідомий
Два игрока сборной Украины пропустят матчи национальной команды против Шотландии в плей-офф на ЧМ-2022. По информации издания "Динамомания", речь идет о защитнике "Шахтера" Сергее Крицове и хавбеке "Динамо", выступавшем в аренде в "Заре", Сергее Булеце.
Кривцов продолжает залечивать травму, которую получил еще в прошлом году. Булеца получил повреждение связок голеностопа на одной из последних тренировок - это не позволит ему сыграть против шотландцев.
Ранее СМИ сообщали, что
Добавим, что сегодня сборная Украины проведет благотворительный матч против итальянского "Эмполи".
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