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Пятов, Пихаленок и Мудрик в основе на Эмполи. Петраков назвал стартовый состав

Национальная сборная Украины
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Вторая игра сборной в мае

Пятов, Пихаленок и Мудрик в основе на Эмполи. Петраков назвал стартовый состав

Фото: УАФ / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

Наставник сборной Украины Александр Петраков объявил стартовый состав команды на благотворительный матч против "Эмполи".

С капитанской повязкой выйдет голкипер Андрей Пятов. В обороне расположатся Матвиенко, Забарный, Попов и Караваев. Трио игроков в середине поля - Степаненко, Шапаренко и Пихаленок. Наконец, в атаке будут играть Мудрик, Цыганков и Яремчук.

Стартовый состав: 12. Андрей Пятов (к), 13. Илья Забарный, 4. Денис Попов, 22. Николай Матвиенко, 21. Александр Караваев, 6. Тарас Степаненко, 10. Николай Шапаренко, 8. Александр Пихаленок, 17. Михаил Мудрик , 15. Виктор Цыганков, 9. Роман Яремчук.

Запасные: 1. Георгий Бущан, 2. Валерий Бондарь, 3. Александр Сирота, 5. Сергей Сидорчук, 7. Артем Довбик, 11. Артем Беседин, 14. Виталий Буяльский, 16. Ефим Конопля, 18. Тарас Качараба, 19. Денис Гармаш, 20. Александр Зубков, 23. Дмитрий Ризнык, 24. Даниил Сикан.

Добавим, что матч сборной Украины против "Эмполи" начнется в 21:30. Следить за игрой вы можете на UA-Футбол в текстовой и видео трансляциях.

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В статье: Украина Александр Петраков
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