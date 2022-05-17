Национальная сборная Украины
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Украина открыла счет в матче с Эмполи. Яремчук классно пробил низом
Разыграли все тонко
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В товарищеском матче против "Эмполи" сборная Украины открыла счет в середине первого тайма. Точным ударом низом с угла штрафной отличился Роман Яремчук.
Ему ассистировал Виктор Цыганков, освободившийся из-под прессинга на правом фланге.
Текстовая онлайн трансляция матча доступна в матче-центре UA-Футбол >>>
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TIRAN (Донецк (Украина!))
17.05.2022 в 22:11
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