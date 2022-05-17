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Украина открыла счет в матче с Эмполи. Яремчук классно пробил низом

Национальная сборная Украины
Обновлено
(1 голосов)

Разыграли все тонко

Украина открыла счет в матче с Эмполи. Яремчук классно пробил низом

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

В товарищеском матче против "Эмполи" сборная Украины открыла счет в середине первого тайма. Точным ударом низом с угла штрафной отличился Роман Яремчук.

Ему ассистировал Виктор Цыганков, освободившийся из-под прессинга на правом фланге.

Текстовая онлайн трансляция матча доступна в матче-центре UA-Футбол >>>

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В статье: Украина Роман Яремчук
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Комментарии (1)
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TIRAN (Донецк (Украина!))
17.05.2022 в 22:11
повезло: вратарь эмполи - Lох
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