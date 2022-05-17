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До перерыва с преимуществом не дотянули. Украина пропустила выход два против одного – 1:1

Национальная сборная Украины
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Провал в защите

До перерыва с преимуществом не дотянули. Украина пропустила выход два против одного – 1:1

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

В товарищеском матче против "Эмполи" Украина в середине первого тайма усилиями Цыганкова и Яремчука вышла вперед, но не сумела удержать преимущество до перерыва. В конце первого тайма соперник провел стремительную контратаку, передачей из глубины была отрезана почти вся защита украинцев, соперники вышли вдвоем против одного заборного и Ла Мантия хоть и не с первой попытки, но переиграл Пятова.

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В статье: Украина
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