До перерыва с преимуществом не дотянули. Украина пропустила выход два против одного – 1:1

В товарищеском матче против "Эмполи" Украина в середине первого тайма усилиями Цыганкова и Яремчука вышла вперед, но не сумела удержать преимущество до перерыва. В конце первого тайма соперник провел стремительную контратаку, передачей из глубины была отрезана почти вся защита украинцев, соперники вышли вдвоем против одного заборного и Ла Мантия хоть и не с первой попытки, но переиграл Пятова.

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