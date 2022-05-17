Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
До перерыва с преимуществом не дотянули. Украина пропустила выход два против одного – 1:1
Провал в защите
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В товарищеском матче против "Эмполи" Украина в середине первого тайма усилиями Цыганкова и Яремчука вышла вперед, но не сумела удержать преимущество до перерыва. В конце первого тайма соперник провел стремительную контратаку, передачей из глубины была отрезана почти вся защита украинцев, соперники вышли вдвоем против одного заборного и Ла Мантия хоть и не с первой попытки, но переиграл Пятова.
Текстовая онлайн трансляция матча доступна в матче-центре UA-Футбол >>>
Популярное сейчас
- "Зрелище, на которое можно смотреть вечно". ВСУ уничтожили ЗРК Бук оккупантов с обслугой - ВИДЕО
- Командующий флотом и командиры армий. Наказанные за провалы в войне российские военачальники
- Цыганков и 4 легионера: Петраков назвал заявку сборной на матч с Эмполи
- Эмполи - Украина: где и когда смотреть контрольный матч сборной
- Легендарный голливудский актер продает свой роскошный автомобиль для помощи Украине. ФОТО
- Руслан и Роксана Малиновские стали основателями благотворительного фонда для помощи украинцам
Новости по теме
- 00:21 Украинские Генштаб: Раненых бойцов с Азовстали эвакуируют в ОРДО с последующим возвращением их через процедуру обмена
- 23:54 Украинские Пентагон: россия задействовала уже 80% всех своих БТГ, сосредоточенных для вторжения в Украину
- 23:36 Украинские Подоляк: Чем раньше Украина победит, тем быстрее снизятся цены в мире