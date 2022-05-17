Эмполи - Украина 1:3. Победу добыли - защитника потеряли

Недавний контрольный матч против "Боруссии" вселил надежду в сердца болельщиков сборной. Не подумайте, он не был идеальным, и из-за победы в товарняке никто не собирается водить хороводы в центре Киева, но все же ряд позитивных моментов игнорировать нельзя. "Сине-желтые" достойно смотрелись без сборников, которые составляют около 50 процентов основы, смогли забить, проявить характер, создать немало моментов и внедрить новичков. Работы много, никто и спорить не будет, но на фоне паузы даже такой результат восприняли положительно. Но нужно было продолжать.

Вторничный матч против "Эмполи" - вторая остановка на пути к Шотландии. Соперник - не грозный, но с уважением к нему относиться стоило. Недаром в битве с "синими" дважды пал "Наполи", и по разу "Юве" с "Лацио". Своим стартовым составом Петраков лично нас не удивил. В превью мы предсказали десять позиций из 11, и лишь выход ветерана Пятова прочитать было непросто. В остальном без сюрпризов. И Цыганков и Яремчук и Пихаленок по делу вышли с первых минут.

Главная проблема любого рода товарняков - мотивация сторон. К примеру, в настрое Украины мы сегодня не сомневались, чего не сказать об "Эмполи". Клуб из провинции Тосканы вскоре уйдет в отпуск, а в Серии А точно не поднимется выше 13-го места, не имея при этом шансов на вылет. Мотивация? Одумайтесь. На фоне наших весьма логичных аргументов, начало матча должно было удивить. Именно "Эмполи" играл лучше, создав даже опасный момент - Пятов выручил. К середине тайма инициативу перехватили уже "сине-желтые". На поле не наблюдалась односторонняя игра, однако гол Яремчука был вполне логичным. Роман мощно пробил в ближний, не запоров при этом практически гениальный пас Цыганкова. Также неплохо проявил себя Пихаленок, протащивший мяч на чужую половину и удержавший сферу в борьбе. В общем, молодцы.

"Эмполи" атаковал реже, чем в самом начале матча, и был близок к тому, чтобы пропустить во второй раз. Матвиенко со своей половины вывел Цыганкова 1 на 1 с вратарем, однако Виктор сделал сложную вещь - не забил в убойном моменте. Бывает. И пока мы наслаждались повтором, Украина пропустила. Проспала. Начудила. Первый удар соперника после выпада по центру отбил Пятов - на добивании ла Мантиа был точен. 1:1. Перерыв.

Несмотря на скомканное окончание первой половины, вторую часть матча гости начали идеально. Дважды идеально. Вначале Караваев элегантно сыграл на добивании, красиво перекинув вратаря соперника, а после свою крутую левую ногу в действии показал Пихаленок. Второй гол для полузащитника в двух играх за сборную. Чуете? Пахнет заявкой на попадания в заявку (тавтология). Получив плюс два в графе "преимущество", Украина достаточно спокойно контролировала ход матча, имея возможность еще и увеличить отрыв. Но где-то не отдал Мудрик, где-то неудачно пробил Яремчук... Счет все не менялся, а после наступила худшая вещь товарищеских игр - травма. Попов в игровом эпизоде получил повреждение, из-за которого с большим трудом покинул пределы поля. Учитывая, что всю первую половину он пропустил также из-за травмы, все это не внушает позитив.

Но несмотря на эту потерю (может, конечно, все и обойдется) защитника, Украина довела матч до победы. 3:1 и к итоговому результату особых вопросов быть не может. Два контрольных матча - две победы. Ждем завтрашнюю встречу с "Риекой".

Контрольный матч

17 мая, Эмполи, Стадион Карло Кастеллани

"Эмполи" - Украина 1:3

Голы: ла Мантиа 45 - Яремчук 26, Караваев 46, Пихаленок 53

"Эмполи": Уйкани - Вити, Исмайли, Вити, Какаче - Штулац, Хендерсон, Фаццини, Бальдзани, Боли - ла Мантиа

Украина: Пятов (Бущан 46) - Караваев, Забарный, Попов (Бондарь 78), Матвиенко - Степаненко, Пихаленок (Сидорчук 84), Шапаренко - Цыганков (Зубков 78), Яремчук (Довбик 78), Мудрик (Буяльский 84)