Гол во втором матче подряд. Пихаленок удвоил преимущество сборной Украины

Начало второго тайма товарищеского матча с "Эмполи" оказалось для сборной Украины очень продуктивным. Сначала Караваев сделал счет 2:1, а впоследствии Пихаленок удвоил преимущество точным ударом с сцентра площади ворот.

Примечательно, что полузащитник "Днепра-1" забивает во втором подряд матче за сборную Украины. В мае этого года он отличился в воротах "Боруссии" Менхенгладбах.

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