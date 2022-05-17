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Гол во втором матче подряд. Пихаленок удвоил преимущество сборной Украины
Прорвало
Фото: пресс-служба УАФ
Начало второго тайма товарищеского матча с "Эмполи" оказалось для сборной Украины очень продуктивным. Сначала Караваев сделал счет 2:1, а впоследствии Пихаленок удвоил преимущество точным ударом с сцентра площади ворот.
Примечательно, что полузащитник "Днепра-1" забивает во втором подряд матче за сборную Украины. В мае этого года он отличился в воротах "Боруссии" Менхенгладбах.
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