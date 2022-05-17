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Гол во втором матче подряд. Пихаленок удвоил преимущество сборной Украины

Национальная сборная Украины
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Гол во втором матче подряд. Пихаленок удвоил преимущество сборной Украины

Фото: пресс-служба УАФ

UA-Футбол
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Начало второго тайма товарищеского матча с "Эмполи" оказалось для сборной Украины очень продуктивным. Сначала Караваев сделал счет 2:1, а впоследствии Пихаленок удвоил преимущество точным ударом с сцентра площади ворот.

Примечательно, что полузащитник "Днепра-1" забивает во втором подряд матче за сборную Украины. В мае этого года он отличился в воротах "Боруссии" Менхенгладбах.

Текстовая онлайн трансляция матча доступна в матче-центре UA-Футбол >>>

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В статье: Украина Александр Пихаленок
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