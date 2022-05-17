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Эмполи – Украина. 1:3. Планомерно набираем форму – Обзор матча

Национальная сборная Украины
Обновлено
(1 голосов)

Пихаленка не остановить

Эмполи – Украина. 1:3. Планомерно набираем форму – Обзор матча

Фото: Getty Images

Новина українською

Украина оыбграла в рамках товарищеского матча "Эмполи" (3:1). Всё больше основных футболистов прибывают в расположение национальной команды.

Голы:

26' Роман Яремчук – 0:1.

45' Андреа Ла Мантиа – 1:1.

46' Александр Караваев – 1:2.

53' Пихаленок Александр – 1:3.

Первый тайм:

Второй тайм:

Общий обзор:

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В статье: Украина Александр Караваев Роман Яремчук Александр Пихаленок Эмполи
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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
17.05.2022 в 23:31
это что игра сборной--не похоже
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