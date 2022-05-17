Национальная сборная Украины
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Эмполи – Украина. 1:3. Планомерно набираем форму – Обзор матча
Пихаленка не остановить
Фото: Getty Images
Украина оыбграла в рамках товарищеского матча "Эмполи" (3:1). Всё больше основных футболистов прибывают в расположение национальной команды.
Голы:
26' Роман Яремчук – 0:1.
45' Андреа Ла Мантиа – 1:1.
46' Александр Караваев – 1:2.
53' Пихаленок Александр – 1:3.
Первый тайм:
Второй тайм:
Общий обзор:
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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
17.05.2022 в 23:31
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