Денис Попов получил травму в матче с Эмполи

Защитник сборной Украины Денис Попов, вышедший в стартовом составе команды на товарищеский матч против "Эмполи", не сумел доиграть спарринг до финального свистка.

В одном из эпизодов Попов получил повреждение и покинул поле на 78-й минуте. Характер травмы пока неизвестен.

Добавим, что львиную часть осеннего отрезка сезона Попов пропустил как раз из-за травмы.