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Денис Попов получил травму в матче с Эмполи

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Потеря сборной Украины

Денис Попов получил травму в матче с Эмполи

Фото: Александр Приходько

UA-Футбол
Новина українською

Защитник сборной Украины Денис Попов, вышедший в стартовом составе команды на товарищеский матч против "Эмполи", не сумел доиграть спарринг до финального свистка.

В одном из эпизодов Попов получил повреждение и покинул поле на 78-й минуте. Характер травмы пока неизвестен.

Добавим, что львиную часть осеннего отрезка сезона Попов пропустил как раз из-за травмы.

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В статье: Украина Денис Попов
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Комментарии (3)
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С.Карпович. (Ланівці)
17.05.2022 в 23:26
Так довго пограв.
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0
-1
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Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
17.05.2022 в 23:17
Да что же у него с коленями??? (((
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0
0
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Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
17.05.2022 в 23:45
С ахиллом в этот раз (
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0

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