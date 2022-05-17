Национальная сборная Украины
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Денис Попов получил травму в матче с Эмполи
Потеря сборной Украины
Фото: Александр Приходько
Защитник сборной Украины Денис Попов, вышедший в стартовом составе команды на товарищеский матч против "Эмполи", не сумел доиграть спарринг до финального свистка.
В одном из эпизодов Попов получил повреждение и покинул поле на 78-й минуте. Характер травмы пока неизвестен.
Добавим, что львиную часть осеннего отрезка сезона Попов пропустил как раз из-за травмы.
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Комментарии (3)
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С.Карпович. (Ланівці)
17.05.2022 в 23:26
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0
-1
Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
17.05.2022 в 23:17
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0
0
Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
17.05.2022 в 23:45
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0
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