Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Риека - Украина. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию товарищеского матча
Риека - Украина: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 18.05.2022 ⋊ Товарищеский матч на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украина продолжает свой цикл подготовки к решающим матчам в борьбе за право сыграть в финальной части чемпионата мира 2022. Победив накануне "Эмполи" 3:1, команда Петракова сразу же сразится с другим представителем клубного футбола – хорватской "Риекой". Матч состоится на арене хорватского клуба, начнется 18-го мая 2022-го года в 19:00.
Прямую онлайн видеотрансляцию матча "Риека" – Украина обеспечат телеканалы "Индиго" (общедоступный) и "Футбол 1" (по подписке). Прямой эфир можно будет посмотреть на YouTube-канале Украинской ассоциации футбола.
Если у вас не будет возможности просмотреть видеоэфир, за матчем "Риека" – Украина вы сможете следить в матч-центре UA-Футбол >>>. Там будет подробная текстовая онлайн трансляция.
Популярное сейчас
- Пятов, Пихаленок и Мудрик в основе на Эмполи. Петраков назвал стартовый состав
- Где россия, там обман. В рф всерьез собираются запретить обмен военных полка Азов
- 19-летний защитник Динамо - в шорт-листе клубов АПЛ - журналист
- Эмполи - Украина: смотреть онлайн, видеотрансляция контрольного матча сборной
- Российские хакеры намерены помешать украинскому представителю победить на Евровидении
- Легендарный голливудский актер продает свой роскошный автомобиль для помощи Украине. ФОТО