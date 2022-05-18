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Риека - Украина. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию товарищеского матча

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Риека - Украина: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 18.05.2022 ⋊ Товарищеский матч на UA-Футбол

Риека - Украина. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию товарищеского матча

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Украина продолжает свой цикл подготовки к решающим матчам в борьбе за право сыграть в финальной части чемпионата мира 2022. Победив накануне "Эмполи" 3:1, команда Петракова сразу же сразится с другим представителем клубного футбола – хорватской "Риекой". Матч состоится на арене хорватского клуба, начнется 18-го мая 2022-го года в 19:00.

Прямую онлайн видеотрансляцию матча "Риека" – Украина обеспечат телеканалы "Индиго" (общедоступный) и "Футбол 1" (по подписке). Прямой эфир можно будет посмотреть на YouTube-канале Украинской ассоциации футбола.

Если у вас не будет возможности просмотреть видеоэфир, за матчем "Риека" – Украина вы сможете следить в матч-центре UA-Футбол >>>. Там будет подробная текстовая онлайн трансляция.

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