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Мальдера: Не против вернуться в Украину, она в моем сердце
Экс-помощник Шевченко отметил единство с украинцами
Фото: twitter.com/andreamaldera
Андреа Мальдера, который ранее входил в тренерский штаб Андрея Шевченко в сборной Украине, выступил с поддержкой украинскому народу, который противостоит российской армии.
51-летний итальянец прибыл на товарищеский поединок команда Александра Петракова. Мальдера не исключает возможность возвращения в Украину в будущем.
"Очень рад быть здесь. Я очень близок с украинцами. Сегодня очень трудный момент. Мне очень грустно из-за того, что происходит.
Для меня это не только команда – это мое сердце. Я счастлив прибыть сюда и посмотреть матч. Я бы хотел обнять ребят и поддержать их. Эта игра очень важна.
Матч с Шотландией будет трудным для обеих команд. Я с большим уважением отношусь к Александру Петракову. У команды есть все шансы выйти на чемпионат мира. Важно хорошо подготовиться к матчу с Шотландией. Это сильная команда, хорошо физически подготовленная. Мы видели матчи сборной Украины с Францией, Швецией, Испанией. Команда очень выросла ментально. Там много сильных личностей.
Вернуться в Украину? Почему бы и нет. Украина в моем сердце. Но сейчас здесь хороший штаб, хорошие игроки. Сегодня я только болельщик. Я горд, что работал с этими игроками", - сказал Мальдера.
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