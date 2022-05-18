Мальдера: Не против вернуться в Украину, она в моем сердце

Андреа Мальдера, который ранее входил в тренерский штаб Андрея Шевченко в сборной Украине, выступил с поддержкой украинскому народу, который противостоит российской армии.

51-летний итальянец прибыл на товарищеский поединок команда Александра Петракова. Мальдера не исключает возможность возвращения в Украину в будущем.

"Очень рад быть здесь. Я очень близок с украинцами. Сегодня очень трудный момент. Мне очень грустно из-за того, что происходит.

Для меня это не только команда – это мое сердце. Я счастлив прибыть сюда и посмотреть матч. Я бы хотел обнять ребят и поддержать их. Эта игра очень важна.

Матч с Шотландией будет трудным для обеих команд. Я с большим уважением отношусь к Александру Петракову. У команды есть все шансы выйти на чемпионат мира. Важно хорошо подготовиться к матчу с Шотландией. Это сильная команда, хорошо физически подготовленная. Мы видели матчи сборной Украины с Францией, Швецией, Испанией. Команда очень выросла ментально. Там много сильных личностей.

Вернуться в Украину? Почему бы и нет. Украина в моем сердце. Но сейчас здесь хороший штаб, хорошие игроки. Сегодня я только болельщик. Я горд, что работал с этими игроками", - сказал Мальдера.