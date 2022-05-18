Стало известно, кто исполнит гимн Украины перед матчем сборной с Риекой

Сегодня, 18 мая, национальная сборная Украины проведет свой очередной контрольный матч. Соперником команды Александра Петракова станет хорватский футбольный клуб "Риека".

Поединок состоится в Риеке на стадионе "Руевица". Начало - в 19:00 по киевскому времени.

Гимн Украины перед матчем будет вживую исполнять украинская певица Светлана Тарабарова — исполнительница хитов "Хорошо с тобой", "Мне сказочно" и "Возвращайся живым".

Напомним, на прошлой неделе сборная Украины победила "Боруссию" из Менхенгладбаха (2:1), а во вторник, 17 мая одержала победу в товарищеском матче с "Эмполи" (3:1).