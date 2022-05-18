Федецкий: Сборной Украины нужно взять за образец второй тайм с Эмполи

Бывший футболист сборной Украины Артем Федецкий поделился своими впечатлениями от контрольной игры национальной команды против "Эмполи"(3:1).

"Команда провела два разных тайма. В первом были не очень высокие скорости. Ничья была закономерной. Во второй половине игры стало интереснее. Включились наши фланги и мы стали живее в атаке. Второй тайм нужно взять за образец. Вне зависимости от соперника.

Ребята смотрелись хорошо, мы создали много моментов. Конечно, моменты были и у наших ворот. Думаю, что нашим болельщикам игра понравилась, — сказал Федецкий.