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Федецкий: Сборной Украины нужно взять за образец второй тайм с Эмполи
Вторая половина игры смотрелась живее
Фото: пресс-служба УАФ
Бывший футболист сборной Украины Артем Федецкий поделился своими впечатлениями от контрольной игры национальной команды против "Эмполи"(3:1).
"Команда провела два разных тайма. В первом были не очень высокие скорости. Ничья была закономерной. Во второй половине игры стало интереснее. Включились наши фланги и мы стали живее в атаке. Второй тайм нужно взять за образец. Вне зависимости от соперника.
Ребята смотрелись хорошо, мы создали много моментов. Конечно, моменты были и у наших ворот. Думаю, что нашим болельщикам игра понравилась, — сказал Федецкий.
Напомним, что сегодня, 18 мая, подопечные Александра Петракова проведут еще один товарищеский матч - против хорватской "Риеки". Начало - в 19:00.
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