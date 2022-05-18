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Определилась бригада арбитров, которая обслужит матч Риека - Украина
Спарринг начнется в 19:00
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
На сегодняшнем контрольном матче "Риека" (Хорватия) - Украина будет работать хорватская судейская бригада во главе с Иваном Бебеком.
Об этом сообщает официальный сайт УАФ.
На линиях ему помогут Марко Бален и Робби Кезеле. Четвертый арбитр – Антонио Мельньяк.
Товарищеский матч пройдет в Риеке на стадионе "Руевица" и начнется в 19:00 по киевскому времени. Отметим, что на нашем сайте будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.
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