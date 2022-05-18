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Определилась бригада арбитров, которая обслужит матч Риека - Украина

Национальная сборная Украины
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Спарринг начнется в 19:00

Определилась бригада арбитров, которая обслужит матч Риека - Украина

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

На сегодняшнем контрольном матче "Риека" (Хорватия) - Украина будет работать хорватская судейская бригада во главе с Иваном Бебеком.

Об этом сообщает официальный сайт УАФ.

На линиях ему помогут Марко Бален и Робби Кезеле. Четвертый арбитр – Антонио Мельньяк.

Товарищеский матч пройдет в Риеке на стадионе "Руевица" и начнется в 19:00 по киевскому времени. Отметим, что на нашем сайте будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.

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В статье: Украина Иван Бебек Риека
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Источник:
УАФ

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