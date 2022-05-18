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Петраков огласил заявку сборной Украины на спарринг с Риекой

Национальная сборная Украины
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Без одного травмированного футболиста

Петраков огласил заявку сборной Украины на спарринг с Риекой

Фото: пресс-служба УАФ

Новина українською

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков назвал список игроков, которые могу сыграть в составе национальной команды в сегодняшнем поединке против хорватской "Риеки".

В заявке команды на матч 23 футболиста.

Вратари: Георгий Бущан, Андрей Пятов, Дмитрий Ризнык

Защитники: Валерий Бондарь, Александр Сирота, Тарас Качараба, Илья Забарный, Ефим Конопля, Александр Караваев, Николай Матвиенко

Полузащитники: Сергей Сидорчук, Тарас Степаненко, Александр Пихаленок, Николай Шапаренко, Виталий Буяльский, Михаил Мудрик, Денис Гармаш, Виктор Цыганков, Александр Зубков

Нападающие: Артем Довбик, Роман Яремчук, Артем Беседин, Даниил Сикан

Отметим, что в заявку не попал защитник Денис Попов, который получил повреждение во вчерашней игре с "Эмполи" (3:1).

Напомним, товарищеский матч пройдет в Риеке на стадионе "Руевица" и начнется в 19:00.

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В статье: Украина Эмполи
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Источник:
УАФ

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