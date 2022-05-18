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Петраков огласил заявку сборной Украины на спарринг с Риекой
Без одного травмированного футболиста
Фото: пресс-служба УАФ
Главный тренер сборной Украины Александр Петраков назвал список игроков, которые могу сыграть в составе национальной команды в сегодняшнем поединке против хорватской "Риеки".
В заявке команды на матч 23 футболиста.
Вратари: Георгий Бущан, Андрей Пятов, Дмитрий Ризнык
Защитники: Валерий Бондарь, Александр Сирота, Тарас Качараба, Илья Забарный, Ефим Конопля, Александр Караваев, Николай Матвиенко
Полузащитники: Сергей Сидорчук, Тарас Степаненко, Александр Пихаленок, Николай Шапаренко, Виталий Буяльский, Михаил Мудрик, Денис Гармаш, Виктор Цыганков, Александр Зубков
Нападающие: Артем Довбик, Роман Яремчук, Артем Беседин, Даниил Сикан
Отметим, что в заявку не попал защитник Денис Попов, который получил повреждение во вчерашней игре с "Эмполи" (3:1).
Напомним, товарищеский матч пройдет в Риеке на стадионе "Руевица" и начнется в 19:00.
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