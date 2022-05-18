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Белик: Сборная Украины пыталась идти в прессинг - это хороший знак

Национальная сборная Украины
(2 голосов)

Экс-игрок национальной команды дал свою оценку

Белик: Сборная Украины пыталась идти в прессинг - это хороший знак

Фото: пресс-служба УАФ

Новина українською

Бывший нападающий донецкого "Шахтера" и сборной Украины Алексей Белик проанализировал контрольную игру национальной команды против "Эмполи" (3:1).

"Мы провели хороший матч. Думаю, что все поставленные цели были достигнуты. Я имею в виду не результат, а процесс набора формы футболистами, которые были без игровой практики. У нас были некоторые ошибки в обороне. "Эмполи", хоть и не самый сильный и мотивированный соперник, мог забивать нам еще.

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Сегодня команда пыталась идти в прессинг. Это хороший знак, значит мы не собираемся с Шотландией отсиживаться в обороне. Важную роль в этом прессинге играет Шапаренко. Зачастую направление прессинга задает форвард, но у нас именно Шапаренко давал сигнал. У нас это неплохо получалось, но функционального состояния не хватило, чтобы из этого прессинга выжать еще пару голов. Хотя, в атаке мы справились и так отлично", — сказал Белик.

Напомним, что сегодня, 18 мая, подопечные Александра Петракова проведут еще один товарищеский матч - против хорватской "Риеки". Начало - в 19:00.

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В статье: Украина Алексей Белик Эмполи
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Источник:
ТК Футбол

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