Игроки сборной Украины записали видеообращение к европейскому сообществу

Футболисты национальной сборной Украины обратились в европейское сообщество, выразив в видео свою гражданскую позицию.

Обращение проходило под лозунгом Embrace Ukraine. Участие в нем приняли Сергей Сидорчук, Андрей Пятов, Роман Яремчук, Тарас Степаненко и Георгий Бущан.

Игроки национальной команды подчеркнули, что Украина сейчас борется за европейские ценности и заслуживает стать членом Европейского союза.