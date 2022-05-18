Национальная сборная Украины
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Игроки сборной Украины записали видеообращение к европейскому сообществу
Футболисты считают, что наша страна должна стать членом ЕС
Фото: facebook.com/andriy.pavelko
Футболисты национальной сборной Украины обратились в европейское сообщество, выразив в видео свою гражданскую позицию.
Обращение проходило под лозунгом Embrace Ukraine. Участие в нем приняли Сергей Сидорчук, Андрей Пятов, Роман Яремчук, Тарас Степаненко и Георгий Бущан.
Игроки национальной команды подчеркнули, что Украина сейчас борется за европейские ценности и заслуживает стать членом Европейского союза.
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