Риека - Украина. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию товарищеского матча

В нормальном ритме жизни такого календаря у сборной Украины не было бы – когда между двумя матчами не прошло даже полноценных суток. Но во времена, когда из-за войны команда была лишена возможности играть в привычном графике, тренироваться или хотя бы просто организовать сбор, ценна каждая минута. Во вторник команда Петракова сыграла с "Эмполи", а в среду, 18-го мая, выйдет на поле против представителя чемпионата Хорватии "Риеки".

И все это – ради игрового тонуса, ритма и хорошей физической формы. До сверхважного противостояния с Шотландией за право продолжить борьбу за финальную стадию чемпионата мира осталось ровно две недели.

18.05.2022. Товарищеский матч

Хорватия Стадион "Стадион ХНК Риека Руевица"

Арбитр в поле - Иван Бебек (Хорватия)

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