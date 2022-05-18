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Риека - Украина. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию товарищеского матча
Риека - Украина: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 18.05.2022 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В нормальном ритме жизни такого календаря у сборной Украины не было бы – когда между двумя матчами не прошло даже полноценных суток. Но во времена, когда из-за войны команда была лишена возможности играть в привычном графике, тренироваться или хотя бы просто организовать сбор, ценна каждая минута. Во вторник команда Петракова сыграла с "Эмполи", а в среду, 18-го мая, выйдет на поле против представителя чемпионата Хорватии "Риеки".
И все это – ради игрового тонуса, ритма и хорошей физической формы. До сверхважного противостояния с Шотландией за право продолжить борьбу за финальную стадию чемпионата мира осталось ровно две недели.
18.05.2022. Товарищеский матч
Хорватия Стадион "Стадион ХНК Риека Руевица"
Арбитр в поле - Иван Бебек (Хорватия)
"Риека" 19:00 Украина
Текстовая онлайн трансляция – матч-центр UA-Футбол >>>|видеотрансляция – ТК "Индиго", "Футбол 1", YouTube-канал УАФ >>>
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