Вновь не без пропущенного. Риека сравняла в матче против Украины

В третьем контрольном матче этой весны сборная Украина встречается с хорватской "Риекой".

Забив в середине тайма, на перерыв украинская сборная снова не смогла уйти без пропущенного. Дрмич угодил в штангу, однако после последовал второй темп атаки, где вингер уже не промазал. 1:1.