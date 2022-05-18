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Национальная сборная Украины

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Вновь не без пропущенного. Риека сравняла в матче против Украины

Национальная сборная Украины
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Увы, "сухаря" не будет вновь

Вновь не без пропущенного. Риека сравняла в матче против Украины

фото - Олександр Приходько

UA-Футбол
Новина українською

В третьем контрольном матче этой весны сборная Украина встречается с хорватской "Риекой".

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Забив в середине тайма, на перерыв украинская сборная снова не смогла уйти без пропущенного. Дрмич угодил в штангу, однако после последовал второй темп атаки, где вингер уже не промазал. 1:1.

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В статье: Украина Риека
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