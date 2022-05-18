Национальная сборная Украины
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Вновь не без пропущенного. Риека сравняла в матче против Украины
Увы, "сухаря" не будет вновь
фото - Олександр Приходько
В третьем контрольном матче этой весны сборная Украина встречается с хорватской "Риекой".
Забив в середине тайма, на перерыв украинская сборная снова не смогла уйти без пропущенного. Дрмич угодил в штангу, однако после последовал второй темп атаки, где вингер уже не промазал. 1:1.
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