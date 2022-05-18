ТМ. Риека - Украина 1:1. Интенсивность в календаре, но не на поле

Нетипичная ситуация: с момента последнего матча сборной Украины не прошло даже 24-х часов. Вчера, 17-го мая, команда Петракова одолела "Эмполи", а сегодня играла против "Риеки". Такого плотного графика нет даже в финальных частях чемпионата мира или Европы, но не стоит нынешнее положение сборной Украины моделировать на какие-то привычные ситуации. Украина страдает от войны – и эта война затрагивает и вносит коррективы в каждую сферу деятельности.

Александр Петраков накануне отмечал, что против "Риеки" сыграют новые футболисты. То есть, не те, кто играл со старта против "Эмполи". И это вполне логично. Но заявка пока не столь широка, чтобы безболезненно тасовать состав на каждой позиции. К примеру, предоставив отдых Матвиенко и Караваеву, тренер сборной Украины столкнулся с проблемой левого защитника. Туда пришлось сместиться номинально центральному защитнику Сироте. Справа играл Конопля, а за зону перед воротами Бущана отвечали Бондарь и Качараба.

Впереди Украина рассчитывала на трех форвардов – Зубкова, Сикана и Довбика. Линию полузащиты сформировали три исполнителя – Сидорчук, Гармаш и Буяльский. Это в фазе игры с мячом. Без мяча Украина действовала в формации 4-4-2, ниже опускался Даниил Сикан.

Высокого темпа не было. И не было безошибочного футбола. Обе команды не столько думали о конструктиве, сколько пытались не прозевать ошибки соперника. У "Риеки" это едва не получилось в районе пятнадцатой минуты, когда Матей Вук пробил по воротам низом – лишь немного подвела точность.

Сильный довод от хорватов, но и Украина не отсиживалась в защите. Прессинговала на чужой половине поля. После перехвата мяч пыталась быстро организовывать контрнаступление. Удобная ударная позиция была у Буяльского, но мимо ворот. Как следует не настроил прицел и Артем Довбик. А когда Буяльский бил из центра штрафной зоны после прострела Конопли, надежно сыграл вратарь "Риеки".

Буяльский был весьма заметной фигурой на поле. Именно он ассистировал под результативный удар Гармашу (отмечаем также участие в голевой атаке Артема Довбика). Классно получилось, но не очень классно было в защите. Не успели как следует отпраздновать гол – как пропустили острую контратаку. Мурич вывел Дрмича на ударную позицию, но меткость звездного игрока "Риеки" подвела.

Не сказать, что гол в наши ворота назревал, но иногда выпады "Риеки" просто загоняли украинских защитников в тупик. В конце тайма, например, Вук воспользовался позиционными ошибками защитников Украины, пробил с острого угла в штангу, а затем умудрился первым сыграть на подборе и отпасовать на Дрмича. Последнему оставалось всего ничего – подставить ногу.

Перед свистком на перерыв был еще момент у Довбика, но ничья выглядела справедливым итогом тайма. 1:1 – так и закончили.

Хорошо Украина начала вторую половину встречи. В частности, с забитого гола Зубкова после активности Беседина. Но в ходе атаки был офсайд, поэтому взятие ворот справедливо было отменено. А вот гол Качарабы был бы вполне легитимен, если бы Тарас после подачи углового пробил чуть точнее. Украина выглядела лучше, но "Риека" продолжила жалить контратаками. Удар Дрмича – тому подтверждение.

Едва не ужалила до слез на 85-й минуте, но, к счастью, Стойкович попал в штангу в ходе стремительного выпада. Справедливости ради стоит сказать, что за минуту до этого мог забить Гармаш, но попал во вратаря. По описанию может показаться, что был футбол на встречных курсах. На самом деле, нет – просто эпизодические вспышки. Интенсивности на поле не хватало, в отличие от интенсивности спаррингов в календаре сборной Украины.

Это уже третий майский матч. А впереди еще как минимум два. По крайней мере, есть предварительная информация о договоренности с африканскими спарринг-партнерами. Если все сложится хорошо, против них уже сыграют и украинские "легионеры" из топ-чемпионатов. И это будет генеральная репетиция перед Шотландией и, надеемся, Уэльсом.

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18.05.2022. Товарищеский матч

Риека. "Стадион ХНК Риека Руевица"

Арбитр в поли – Иван Бебек (Хорватия)

"Риека" – Украина 1:1

Голы: Дрмич 37 – Гармаш 24

"Риека": Мартин Зломислич, Ноель Бодетич (Дуйе Дуймович 80), Сава Честич, Роберт Мурич (Принс Апнем 46), Антон Крешич (Хорхе Обрегон 60), Матей Вук (Деннис Стойкович 60), Йосип Дрмич (Антуан Куплан 80), Андрес Солано (Лука Посинкович 74), Денис Бушня (Домагой Павичич 46), Мато Станич (Бруно Буркул 80), Линдон Селахи (Иван Лепиница 46)

Украина: Георгий Бущан (Дмитрий Ризнык 46) – Юхим Конопля, Тарас Качараба, Валерий Бондарь, Александр Сирота – Александр Зубков (Михаил Мудрик 79), Сергей Сидорчук, Денис Гармаш, Виталий Буяльский – Даниил Сикан (Виктор Циганков 79), Артем Довбик (Артем Беседин 46)

Предупреждения: Сава Честич 77 - Сергей Сидорчук 57, Тарас Качараба 86